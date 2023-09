Imparato: “Osimhen e Kvara devono giocare meglio altrimenti il loro valore scende”

Il giornalista Gaetano Imparato è stato ospite a OttoChannel nel corso de "La Domenica Azzurra"

Il giornalista Gaetano Imparato è stato ospite a OttoChannel nel corso de "La Domenica Azzurra": "Garcia ha fatto secondo me un errore su tutti, la preparazione atletica, il possesso palla del Napoli di qualche mese fa era variegato e lo poteva fare avendo una marcia in più dal punto di vista atletico. Invece a Genova non ho visto correre gli azzurri, anche nel recupero del pallone sono stati poco reattivi. E’ colpa di Garcia per me soprattutto per la preparazione atletica e ci sono giocatori che non sono ancora in forma. Il cambio di Kvaratskhelia? Per me ha dato un segnale al georgiano, forse gli ha fatto capire che non fa quello che Garcia gli chiede, per me è un messaggio al calciatore, per far capire a tutti chi comanda.

Io però pongo l’accento anche sui calciatori: sia Osimhen che il georgiano si rendono conto che devono giocare meglio altrimenti il loro valore scende? Anche a loro conviene offrire prestazioni diverse, anche se capisco che in questo momento il Napoli non è un’orchestra che funziona bene. Garcia rischia l’esonero? Per me no, sarebbe assurdo e prematuro. Diamo tempo a questo tecnico, non esageriamo. Piuttosto il tecnico potrebbe cambiare presto il modulo, ma non con il 4-2-3-1 che ha sempre messo in difficoltà il Napoli, dal momento che sarebbe sempre in inferiorità numerica a centrocampo e avendo le ali offensive. Chissà magari sta pensando al 3-5-2 o a qualche altra soluzione. Piuttosto spero che qualche calciatore non sia condizionato dalle questioni contrattuali, dai rinnovi mancati o promessi o da altre questioni simili. Oggi forse qualche calciatore si permette con Garcia libertà che con il "mastino napoletano" Spalletti nessuno si permetteva" .