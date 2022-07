Imparato: "Raspadori è un jolly, non può essere l'unica scelta per il Napoli"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di ‘Guelfi e Ghibellini’, il giornalista Gaetano Imparato analizza così alcuni temi d’attualità.



TuttoNapoli.net

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di ‘Guelfi e Ghibellini’, il giornalista Gaetano Imparato analizza così alcuni temi d’attualità.

Napoli, in ritiro sono arrivati tanti tifosi. Che succede?

“A Castel di Sangro per la prima volta ci sono i tifosi, oggi c'era lo stadio gremito. C'è un braccio di ferro tra chi è con De Laurentis e chi è contro. I tifosi vorrebbero delle certezze in più che per il momento non hanno. Al Napoli se ne sono andati i senatori, Insigne, Mertens e Koulibaly, tutti giocatori importantissimi. Anche quella di Ospina è stata una perdita importante. Raspadori potrebbe essere una soluzione, è un giocatore jolly, ma deve essere la prima scelta di altre, il Napoli non può fermarsi a Raspdori”.