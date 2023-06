Imparato sceglie Italiano: “Mi piace e sono convinto che possa migliorare questo Napoli”

Il giornalista Gaetano Imparato, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Fuorigioco’

Il giornalista Gaetano Imparato, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Fuorigioco’: “Non so se De Laurentiis ha le idee chiare ma io le ho chiarissime: a me piace Italiano. Riesce a friggere i pesci con l’acqua! È un allenatore molto duttile, cambia modulo a gara in corso e potrebbe trovare la collocazione a Raspadori. Sono convinto che possa migliorare questo Napoli”.