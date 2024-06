Imparato: "Sta impazzando il nome di un attaccante, ma non escluderei altre ipotesi"

A Radio Crc, nel corso della trasmissione 'Calciomania', è intervenuto il giornalista Gaetano Imparato.

A Radio Crc, nel corso della trasmissione 'Calciomania', è intervenuto il giornalista Gaetano Imparato: "Sono molto contento perchè l’arrivo di Conte rappresenta certezze per i tifosi. Il Napoli avrà un allenatore che non si farà mettere i piedi in testa, che vuole essere competitivo e che vuole riscattarsi.

Conte credo abbia le idee chiare, penso si siano fatti già anche dei nomi con la società per il mercato. Sta impazzando il nome di Lukaku che con Conte ha fatto cose strabilianti, ma non escluderei altre ipotesi. Se andrà via Osimhen, arriverà un altro attaccante e sarà fondamentale accontentare l'allenatore. Lukaku a Roma non ha fatto sfracelli, ma all'Inter ha fatto vedere grandi cose per cui se Conte ritiene che Lukaku sia quello di Milano ben venga accontentarlo.

In molti criticano il gioco di Conte perchè le sue squadre non esprimono bel calcio, ma il 3-4-3 di Conte, se inizierà ad essere vincente, divertirà eccome.

II Napoli ha bisogno di un bel pò di innesti, sia in difesa che a centrocampo. I punti interrogativi principali sono su Di Lorenzo e Anguissa. Più che andare a convincere chi vuole andare via, credo che si debba pensare a chi arriverà. La rosa azzurra va potenziata perchè il calcio di Conte è diverso da quello di Spalletti e servono giocatori che faranno interdizione, pressing, ma che sappiano anche ripartire".