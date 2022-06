Improta: “ADL dice di puntare allo scudetto, sarebbe illogico perdere i pezzi più importanti”

"Vedremo se Mertens e Ospina saranno riconfermati, e vedremo le sorti di Koulibaly e Fabian".

L’ex azzurro Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Le prime verità le sapremo il primo luglio con l’apertura ufficiale del mercato. Vedremo se Mertens e Ospina saranno riconfermati, e vedremo le sorti di Koulibaly e Fabian. Ho sempre detto che se il Napoli non tocca la spina dorsale Ospina-Koulibaly-Osimhen e ci aggiungo Mertens, può competere per vincere lo scudetto. Il belga è diventato il giallo del mese. Leggo che la prossima settimana potrebbe chiarirsi la situazione, sarebbe giusto per i tifosi napoletani che tanto hanno a cuore Dries. Mi sembra illogico dire ‘Puntiamo allo scudetto’, come dice De Laurentiis, e poi i pezzi più importanti potrebbero lasciare il Napoli. Purtroppo bisogna fare i conti con la testa del presidente, ha detto chiaramente che deve dimezzare i costi dei contratti. Ci sono dei momenti però che alcune eccezioni bisogna farle, ad esempio la trattativa per Pjanic come può essere vera? Non credo che si vada a tentoni sul mercato. Vanno bene Kvaratskhelia al posto di Insigne, l’operazione Olivera, finalmente abbiamo l’esterno basso sinistro, e le riconferme di Anguissa e Juan Jesus. Se il Napoli continua a fare quello che sta facendo non muovendo la spina dorsale, questa squadra può darci grandissime soddisfazioni.

Ostigard e Deulofeu? Sono due profili importanti, che darebbero quella continuità alla squadra. Se Deulofeu va a sostituire Mertens siamo lì, anche se dispiacerebbe molto per il belga. Ostigard come quarto centrale sarebbe un ottimo acquisto, per essere un difensore ha una discreta tecnica”.