Improta: “ADL-Spalletti? Si deve evitare una falsa partenza nella prossima stagione”

L’ex azzurro Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Come proseguire tra De Laurentiis e Spalletti? Indubbiamente ci potrebbe essere una falsa partenza, ma questo non gioverebbe a nessuno. Personalmente non andrei tanto dietro allo striscione contro Spalletti. Di sicuro ha sbagliato qualcosa a partire dalla gara con la Fiorentina, ma sono cose normalissime che accadono nel calcio. Magari è stato uno sfogo da parte di alcuni ragazzi. Il Napoli adesso si trova ad un bivio, personalmente proverei a trattenere i big e poi completerei la rosa. Il Napoli sarebbe competitivo per vincere il terzo scudetto”.