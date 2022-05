Improta attacca Spalletti: “E’ il colpevole numero uno! Ci deve dar conto di certi errori"

"Spalletti doveva ammettere solo di aver sbagliato e doveva chiedere scusa, invece non ha fatto niente di tutto questo".

L'ex azzurro Gianni Improta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Delusione dei tifosi come l’anno scorso? Distinguiamo i due momenti. Quella col Verona fu l’ultima gara che lasciò l’amaro in bocca a tutti perché bastava solo l’ultimo sforzo e avremmo agguantato la Champions. Quest’anno la Champions è stata quasi agguantata da subito, ma il rammarico grosso è stato che potevamo mettere le mani sul terzo tricolore e purtroppo non ci siamo riusciti. Per me analizzare quello che si è verificato è abbastanza semplice, purtroppo il colpevole numero uno è Luciano Spalletti. Un allenatore è preposto a fare delle determinate cose: mettere in campo undici calciatori, durante la gara deve capire come arginare qualche momento negativo e sostituire qualche giocatore non in giornata. Purtroppo queste cose Spalletti non le ha fatte e quando le ha fatte l’ha fatte malissimo. Alla fine è il campo quello che determina se l’allenatore ha fatto bene o perché ha sbagliato. Ci deve ancora dare conto delle sostituzioni che nessuno avrebbe mai fatto come ha fatto lui. Questa risposta da Spalletti ancora non l’ho sentita.

Diatriba Spalletti-Mertens? Il Napoli si sta imbarcando in un vicolo cieco. Mertens ha detto la sacrosanta verità e Spalletti se ne è risentito. Il presidente doveva scendere in campo prima della gara con la Fiorentina, facendo anche un ritiro pre-gara se ce ne era bisogno. Saranno cose antiche, ma il sottoscritto andando in ritiro ha vinto ben 5 campionati. Lì doveva stare vicino alla squadra come ha fatto quando ha visto un po’ di pericolo per il ritorno in Champions. Poi non commentiamo le sue dichiarazioni, perché per quello che ha detto nei confronti di noi napoletani sono da censurare. Spalletti doveva ammettere solo di aver sbagliato e doveva chiedere scusa, invece non ha fatto niente di tutto questo. Da uomo di calcio dico che Spalletti ha sbagliato tutto!

Rinnovo Mertens? Ripeto, nelle sue parole ha fotografato l’annata senza accusare nessuno. L’ha detto con la semplicità di chi è innamorato a questa città ed è legato a questa maglia, l’ha dimostrato con i fatti. Dobbiamo solo stendere fiori e fargli firmare il contratto, ha dimostrato di accettare anche una cifra decurtata. Per questo va rinnovato subito, il passo giusto del presidente, anche se tardivo, c’è stato. Lo deve rifare nell’immediato per far porre la firma del rinnovo a Mertens. La cosa così potrebbe rientrare nei ranghi pian piano, fermo restando che ci deve essere la benevolenza di Spalletti”.