Improta avverte Ancelotti: "La Spal può creare difficoltà, azzurri costretti a vincere"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni Improta, team manager della Juve Stabia ed ex giocatore del Napoli: "A Genova fui l'artefice della permanenza della Samp in Serie A, giocammo contro il Vicenza e iniziai dalla panchina, poi entro nel secondo tempo e faccio un assist e segno, a punti eravamo destinati a retrocedere, ma ci fu il caso degli orologi, quindi fu penalizzato il Foggia, e con quella vittoria superammo il Genoa di un punto e rimanemmo in Serie A, al Napoli sbagliai solo un rigore colpendo il palo, nessun portiere me ne parò mai uno.

Ci stavamo giocando lo scudetto e andammo a giocare. a San Siro, l'Inter era avanti di un punto, nel primo tempo andiamo in vantaggio ma rimaniamo anche in 10 uomini.

Nell'intervallo Mazzola, Facchetti e l presidente dell'Inter Fraizzoli si catapultano nello spogliatoio degli arbitri, nel secondo tempo l'arbitraggio cambia drasticamente, il direttore di gara si inventò un rigore propiziato da Dino Panzanato, che allargò le braccia per proteggere l'uscita di Zoff, con Boninsegna che si butta, il rigore era irregolare perché si fermò drenate la rincorsa.All'epoca rimanemmo increduli perché questo arbitro venne premiato e divento presidente della divisione arbitrale e andò anche al mondiale.



Vorrei dare un consiglio ad Ancelotti, se la Spal gioca la difesa a tre allora il Napoli deve scendere in campo con il 4-3-3, la Spal cosi non potrà costruire il gioco dagli esterni ma dal centro, partendo dalla difesa, gli uomini di Ancelotti devono allargare la difesa della Spal, costringendo quindi i centrali ad uscire, favorendo l'inserimento di un centrocampista come Zielinski per esempio.



La Spal può mettere in difficolta il Napoli, ma gli azzurri sono costretti a vincere."