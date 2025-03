Improta: "Come si toglie questo Gilmour? Mi dispiace per Anguissa..."

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ dura togliere Gilmour dal campo, nonostante mi dispiaccia per Anguissa che comunque deve riprendersi dall’infortunio. Si sta destreggiando bene il Napoli a centrocampo e non credo che Conte cambierà le pedine. Marianucci? Mi piace, il Napoli dall’Empoli ha attinto sempre in maniera positiva. Venezia-Napoli è uno snodo importante perchè se dovesse andar male si ritorna a fare passi indietro. Io dico attenzione al Venezia che è una squadra che sta attraversando un buon momento di forma. Di Francesco sa il fatto suo, ma il Napoli se vuole vincere non deve temere, ma solo rispettare gli avversari.

Raspadori? Sto apprezzando Conte anche se qualcosa non mi è piaciuto in passato, ma finalmente la squadra ha capito come giocare quando si fa il 3-5-2. Inizialmente, quando è stato proposto qualcosa di nuovo tutti erano in uno stato embrionale. Il 4-3-3 mise apposto le cose e in quella fase Conte ha provato ad inculcare un altro modulo che oggi sta dando i suoi frutti. Ben venga questo Napoli con Raspadori in campo”.