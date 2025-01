Improta: “Conte ha sbagliato, mi aspettavo questi punti. Unico a credere nello scudetto”

vedi letture

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex azzurro Gianni Improta: "Vanno fatti gli elogi a Conte, perché anche lui giustamente ha optato per la scelta di Raspadori, che andava fatta forse anche qualche minuti prima. La scelta è stata azzeccata e Raspadori quel ruolo lo può tranquillamente fare, può essere utilissimo. Non tanto, come si dice, da centrocampista aggiunto sulla trequarti. Raspadori è un sotto punta, ma per le sue caratteristiche e anche la sua intelligenza tattica può ricoprire quel ruolo essendo anche bravo a distribuire palloni e chiudere l’azione.

Juan Jesus? Ha dimostrato tutta la sua intelligenza per l’età che ha, sa quello che può dare a questa squadra. Sono contento per lui, perché era stato un po’ messo la gogna. Un po’ tutti i calciatori hanno dei momenti particolari dove si possono commettere, ma poi possono dimostrare di essere utili alla causa. Juan Jesus è un giocatore sul quale si può contare, ma deve stare tranquillo come ha fatto nelle ultime gare.

Cosa mi aspetto dal 2025? Sarà ancora migliore, ne sono convinto. Conte ha rilasciato una dichiarazione dicendo: ‘Nessuno si aspettava un Napoli con 41 punti’. No, ha sbagliato! Perché se c’è stato uno che ha detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto è il sottoscritto. Quindi caro Antonio, mi aspettavo qualche punto in più! E’ una battuta ovviamente”.