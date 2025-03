Improta: “Conte resterà, alcuni vogliono solo destabilizzare! Non cadiamo in provocazioni…”

L'ex giocatore del Napoli Giovanni Improta è intervenuto a Radio Marte per parlare dei rumors sul futuro di Antonio Conte: “Le voci sul futuro di Conte alla Juve o altrove le trovo un modo per destabilizzare l'ambiente Napoli, con la squadra che si propone di dar fastidio all'Inter. Non dobbiamo cadere in queste provocazioni, che sono dirette al Napoli da quando ha cominciato a diventare una grande società. Conte non andra via a fine stagione, altrimenti vorrà dire che mi sono sbagliato”.