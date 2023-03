Improta contro ADL: “Gestisce il Napoli come se fosse l’Udinese! Non ha neanche i campi!”

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, l'ex azzurro Gianni Improta s'è espresso negativamente sulla gestione del Napoli

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, l'ex azzurro Gianni Improta s'è espresso negativamente sulla gestione del Napoli: "Big inglesi su Osimhen per 150mln? Io non valuto Osimhen 150 o 200mln, non lo valuto proprio. Il Napoli con l'attuale organico può aprire un ciclo importante. 12mln di stipendio a lui e vorrà andare via? Io glieli darei! La penso diversamente, ma perché il Napoli non può dargli sembianze diverse e perché non può essere una big mondiale.

Non ha ricavi da big? L'attuale proprietà perché non apre ad altri investitori, non può farlo? Toccando con mano che si ha una squadrone anche per i prossimi anni, ma il club si è sempre autogestito, non ha alle spalle multinazionali ed è arrivato il momento di dotarsi di questo aiuto. L'avrò detto già mille volte: è possibile che siamo l'unico club al mondo che non ha la sua casa, il settore giovanile ed i campi dove allenarsi?”.