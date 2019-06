Improta deluso: "Sarri-Juve, altro tradimento! Qui esiste solo il dio danaro..."

L'affare Sarri-Juve, ma anche un giudizio su Carlo Ancelotti e sul mercato azzurro. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Gianni Improta, ex azzurro: "Sarri incoerente? Non è più il calcio dei tempi nostri, dove esistevano bandiere e idoli. Adesso c'è il Dio Danaro e bisogna aspettarsi di tutto e di più. Ci sono in ballo contratti pluri-milionari e forse è questa la cosa inconcepibile. Il danaro crea queste turbative. Lo stesso Hamsik: ha messo la mano sul cuore e poi è andato via alla prima offerta milionaria. Questo è alto tradimento. Se odierò Sarri? Sono un nemico sportivo della Juve, ma non odio nessuno".



ANCELOTTI - "L'ho rispettato e sempre ammirato, ma doveva arrivare a Napoli e imporsi sul mercato, così da vincere. Altrimenti cosa è venuto a fare, non lo so. James Rodriguez? Bisognerebbe capire la sua collocazione tattica in campo e che peso avrebbe nello spogliatoio. Ancelotti è capace di attirare i big, ma deve scardinare le convinzioni del presidente. Per vincere qualcosina devi rischiare, però, hai bisogno di questi calciatori".