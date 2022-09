Improta fiducioso: “Se non ci saranno incidenti di percorso, il Napoli vincerà lo scudetto”

L’ex centrocampista del Napoli e direttore sportivo, Gianni Improta, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

L’ex centrocampista del Napoli e direttore sportivo, Gianni Improta, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Non mi aspettavo questo grande avvio del Napoli, ad inizio stagione mi ero preposto di assecondare le parole del presidente, quando disse che nonostante le cessioni il Napoli avrebbe tentato di vincere lo scudetto. Per farlo bisogna allestire un organico di tutto rispetto, mi devo complimentare con De Laurentiis: il presidente non s’è fatto condizionare da nessuno. Sono contento di quanto ci stia facendo vedere il Napoli, il pubblico si è riavvicinato alla squadra e anche la società finalmente ha capito come siamo fatti noi napoletani.

Con questi presupposti, la squadra ha dimostrato di poter battere chiunque, se non ci saranno incidenti di percorso ritengo proprio che vincerà lo scudetto. Anche in Champions avevo preventivato un buon cammino, i fatti ad oggi per fortuna mi stanno dando ragione”.