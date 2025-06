Improta: "Forse il Napoli ha sbagliato a dire di avere molti soldi in cassa"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli, per commentare il mercato degli azzurri: “Sono soddisfatto dai nomi che ruotano attorno al Napoli, sono tutti calciatori interessanti che aggiungerebbero tanto in Europa e in Italia. E poi sono tutti duttili e funzionali al gioco di Conte. Quando ti trovi al cospetto di questi profili, a parte il prezzo che è un po’ altino, è giusto inseguirli. Forse il Napoli ha sbagliato a sbandierare in pubblica piazza di avere molti soldi in cassa… Ora le avversarie ne approfittano per sparare alto. È bello vedere che si è ricreato un grande entusiasmo attorno al Napoli. Va fatto un plauso a staff tecnico e dirigenza che hanno lavorato bene. Il problema adesso potrebbe essere l’eccessiva euforia, ma lui è il classico mastino da combattimento che non ti lascia mai distrarre.

Se si arriva a Dimaro o a Castel di Sangro già con la rosa completa all’80%, sarà un passo avanti importante. Fare il ritiro tradizionale non è una favola, ma è un vantaggio concreto. E lo abbiamo visto come il Napoli ha tenuto prima dei tanti infortuni. Il vero vantaggio, però, sarà ripartire con Conte. Ha già una conoscenza totale del gruppo e avrà la possibilità di migliorare il suo primo anno. Sa già cosa c’è nella testa dei suoi ragazzi e cosa no. Chi arriverà sarà sottoposto ad esame, ma subito entrerà nel modo giusto. Cessione Rafa Marin? Ha dimostrato di avere ottime qualità, ma si è trovato in un contesto particolare. Quando gli è stato preferito Juan Jesus, era una preferenza dettata dall’esperienza. Fosse stato impiegato ad inizio stagione, forse lo avremmo visto di più. Ha avuto poche chance anche perché Juan Jesus ha fatto benissimo quando chiamato in causa, al di là dell’esperienza”.