Improta: “Garnacho talentuoso, ma prendo Dorgu. Vediamo quanti punti fa il Lecce...”

vedi letture

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Campania Sport, è intervenuto l’ex azzurro Gianni Improta: “Chi deve prendere il Napoli per sostituire Kvara? Ce n'è uno però bisogna vedere il Lecce quanti punti farà alla chiusura del mercato. Tra Garnacho e Dorgu io prendo Dorgu. Intanto Dorgu conosce il nostro campionato, parla italiano e poi fisicamente è quello che. Lo puoi ovviamente alternare, ti può coprire diversi ruoli.

Garnacho non conosce il nostro campionato, è talentuoso però io andrei a prendere Dorgu per la fisicità e per come poi Conte vuole i suoi calciatori. Perché Conte vuole dei calciatori anche eclettici. Però attenzione, aspettiamo fine mercato per vedere il Lecce quanti punti farà, se fa due punti che lo mettono a riparo può darsi che possono lasciarlo partire”.