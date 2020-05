Improta: "Il calcio non è solo Serie A. Si aiuti economicamente anche le altre categorie"

L'ex calciatore Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di Campania Sport, su Canele 21, in merito alla ripresa dei campionati: "Il calcio non è solo Serie A. La UEFA introduca un Salary Cup, in questo momento data la grande crisi economica si rivedano gli ingaggi nei contratti. Dobbiamo convivere col Coronavirus, atteniamoci ai protcolli, ma in questo momento chi di dovere deve dare un aiuto economico anche alle altre categorie del movimento calcistico italiano. Con le riforme ai campionati ci troveremo una situazione floridissima, distribuiremo lavoro su tutto il territorio italiano"