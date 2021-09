Improta: “Il Napoli è pronto per vincere lo scudetto e non deve aver paura di dirlo”

Il dirigente sportivo ed ex centrocampista del Napoli, Gianni Improta, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Possiamo già parlare di effetto Spalletti. Nelle prime tre giornate di campionato e con il Leicester il Napoli ha incontrato delle difficoltà ma è riuscito a riprendersi ragionando, mettendo in campo prima la testa dei piedi. Questo vuol dire che Spalletti ha lavorato sulla testa inculcando ad ogni giocatore della rosa l'idea di essere il più forte e che questa squadra può battere chiunque. Il Napoli ha dato esempio di forza mentale ed anche di superiorità. Ha fatto evidenti passi da gigante. Ritengo che il Napoli sia pronto per vincere lo Scudetto e non deve avere paura di dire di voler vincere”.