Improta: “Il Napoli rischia troppo, sarebbe giusto tornare a 4 anche per favorire Di Lorenzo”

Gianni Improta, dirigente sportivo ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Cambio modulo per Conte? Il Napoli ha un potenziale offensivo che fa paura a tutte le squadre del mondo e giocando come sta giocando Conte si rischia non poco sulle ripartenze e prestiamo il fianco anche a squadre inferiori. Penso sarebbe giusto tornare a 4 dietro riportando al suo ruolo naturale anche Di Lorenzo. Conte però è abituato ad un certo tipo di tattica, sarà faticoso ma sono certo che si renderà conto che non può preferire un difensore in più rispetto ad un centrocampista”.