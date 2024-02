Improta: "Kvara? Mai mettere in discussione i big, altrimenti succede una cosa"

L'ex talento azzurro Gianni Improta è intervenuto a Radio Marte

L'ex talento azzurro Gianni Improta è intervenuto a Radio Marte: “Kvaratskhelia poco incisivo? Quando si ha a che fare con giocatori di livello superiore, non devi mai metterli in discussione, altrimenti si ingenera in loro una perdita di certezze che poi non li fa rendere secondo i loro standard. Il georgiano è stato mortificato sia con promesse non mantenute sia con sostituzioni penalizzanti (vedi Garcia e ora anche Calzona).

Sassuolo-Napoli? Potrebbe essere la partita della svolta per gli azzurri che non possono da una stagione all’altra aver smarrito così massicciamente se stessi, altrimenti significherebbe che perdendo Spalletti non sono più stati in grado di ritrovarsi, il che non sarebbe generoso nei confronti dei calciatori. Si faccia tesoro degli errori e si mettano da parte i personalismi, giocando solo per la squadra. Medicina per il Napoli? La vittoria, quella lenirebbe le ferite”.