Improta: "L’Eintracht palesa incertezze difensive, il Napoli può fare un risultato ampio"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: "Per domani mi aspetto il solito Napoli, con il piglio da grande squadra che vuole fare risultato. Tra l’altro, l’avversario non è di quelli che ti intimorisce al solo sentirne il nome. L’Eintracht visto nelle ultime gare palesa delle incertezze difensive, è una buona squadra, ma non una grande squadra come il Napoli che, oggi, è da annoverare tra le big d’Europa. Da più di qualche anno, infatti, il Napoli sta dimostrando una certa filosofia tattica, soprattutto quest’anno il tasso qualitativo tecnico con l’arrivo di Kvara è aumentato di gran lunga. Il Napoli può fare un risultato anche ampio, ne sono convinto non da tifoso, ma per il gioco che vedo sciorinare alle due squadre.