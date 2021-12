Improta: “Lobotka? Spalletti ha trovato il suo nuovo Pizarro”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Improta, opinionista. “Sembrava un’annata nata sotto una buona stella, non so però cosa stia succedendo. A parte il ripensamento del VAR di domenica sera, al Napoli va tutto contro. Insigne deve fare come i pugili, incassare e rimettersi in ordine per poi dare il suo contributo. Certamente dopo quelle situazioni abbastanza polemiche ci si mettono anche gli infortuni. Di certo psicologicamente non è in ordine. Anche chi è asintomatico, nel momento in cui si affaccia il COVID-19 ti devasta un po’, non è semplice. Speriamo che tutto si metta in ordine perché dopo il colpaccio bellissimo in quel di San Siro il Napoli deve continuare a vincere. E pazienza se lo farà ancora senza Insigne.

Insigne ci tiene tanto, quando si trova nell’occhio del ciclone va in crisi. Può essere stato criticato. Ma io penso che stiamo andando incontro a un non rinnovo di Insigne. Mi auguro di sbagliarmi ma non credo, mi spiace.

Lobotka? Quando è arrivato era pienotto, la cura Spalletti lo ha rimesso in linea. Hamsik ce lo raccomandò, ora si sta dimostrando un grande acquisto. Penso che Spalletti abbia trovato il suo nuovo Pizarro. Di fatto è considerabile come uno dei nuovi acquisti del Napoli. Avevo elogiato la campagna estiva del Napoli, ora molti si stanno ricredendo a riguardo”.