Improta: "Meret? Il preparatore dei portieri non l'ha migliorato, si trascina i difetti da tempo"

vedi letture

L'ex azzurro Gianni Improta è intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione Tifo Azzurro: "Gol Calhanoglu? Meret ha delle responsabilità, perché parliamo di un tiro quasi centrale, al di là se poteva essere un po' coperto. Quindi Meret impreparato e poi evidentemente lui sbaglia le posture iniziali, su certi tiri non è posizionato bene o è troppo a ridosso della linea di porta oppure è scoperto su un lato.

È lì che deve correggersi. Però voglio fare una domanda a tutti: ma il preparatore dei portieri del Napoli chi è? Mi dicono che è uno spagnolo che sta da tanti anni all'interno dello staff tecnico, però senza voler offendere nessuno, per quanto riguarda Meret non l'ha migliorato. Io dico queste cose perché da esperto in materia non vedo miglioramenti, cioè, i difetti che Meret ha palesato in più di un'occasione se li sta portando dietro. E sinceramente sì, sul gol di Calhanoglu, per quanto mi riguarda gran parte della responsabilità è di Meret".