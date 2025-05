Improta: “Napoli, se temi Parma e Cagliari è meglio che non scendi in campo”

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In questo finale di stagione può succedere di tutto, ma è tutto nelle mani dei calciatori del Napoli. Se vuoi vincere lo scudetto non puoi temere Parma e Cagliari. Il Cagliari non ha nulla a che vedere con la classifica, il Parma è quasi salvo e non si può temere per il Napoli, altrimenti è inutile scendere in campo.

Bisogna tramortire subito l’avversario senza nemmeno dargli la possibilità di reagire. Il post Napoli-Genoa? C’è una rabbia dentro incredibile, immagino vogliano giocare già oggi la gara col Parma. Nel finale di gara col Genoa ho visto giù di morale molti azzurri, ma vedrete che daranno tutto ciò che avranno da dare contro il Parma, augurandoci non ci siano ostacoli extra calcio”.