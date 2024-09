Improta: "Non bisogna sottovalutare il Monza, Conte sa come caricare la squadra con le piccole"

“Obiettivi Napoli? Lo dico da tempo, sarà una stagione importante, il Napoli può vincere il titolo: ne sono convinto - ha detto l'ex azzurro e dirigente Gianni Improta a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live della sera'- perché ho visto che c’è un organico importante, duttile, che consente la versatilità tattica. Conte ne sta approfittando, da allenatore estremamente intelligente qual è. La rosa del Napoli può far invidia a qualunque club del mondo. Conte ha mostrato intelligenza quando ha deciso di passare dalla difesa a tre a quella a quattro, il gruppo ne ha giovato e alla Juve non sono state lasciate occasioni così come al Palermo.

Gilmour? Ha le idee chiare, verticalizza di più rispetto a Lobotka che è più dinamico. I due possono coesistere, credo vedremo spesso la doppia regia nel corso della stagione. Con Anguissa e McTominay il centrocampo del Napoli è incredibile. La qualità è alta indipendentemente da chi va in campo. Neres e Ngonge sono giocatori di estrema qualità, il Napoli è molto competitivo.

Napoli-Monza? Non bisogna mai sottovalutare l’avversario, Conte sa come caricare la squadra soprattutto con le piccole. I maggiori successi si ottengono a partire proprio dall’atteggiamento con cui si affrontano le squadre meno attrezzate, che magari tendono a chiudersi. Bisogna fare come col Palermo: sbloccarla e dominarla subito per evitare possa metterci in difficoltà, e per farlo occorre intensità ed organizzazione".