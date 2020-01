Improta: "Non è un brutto Napoli, ma annata è storta: errori individuali, tanti gol sbagliati e pali"

Nel corso di Canale 21, l'ex azzurro Gianni Improta ha parlato della prova degli azzurri, sconfitti in casa dall'Inter: "Non concordo con tutto questo pessimismo. Questa partita è stata determinata da tre erroracci dei singoli, è così chiaro, poi così vengono indirizzate le partite. Pure sul 2-1 il Napoli era vivo, in partita, poi prende quel 3-1 con l'errore di Manolas. Lì è finita la gara. Non ho visto un brutto Napoli, non dobbiamo sempre farlo sembrare brutto perchè s'è perso, ma analizzare ciò che vediamo. Il Napoli ha fatto la gara, forse ha sbagliato a catapultarsi troppo in avanti per fare un solo boccone dell'Inter. Conte gioca proprio sugli errori degli altri, si basa su questo il suo gioco, ti aggredisce e non ti fa giocare, ma il Napoli è stato in partita, usciva anche bene da dietro, non buttiamo tutto, ma ci dobbiamo preoccupare più che altro del momento, senza pensare al futuro. Purtroppo manca la fortuna, è un'annata storta dove ti segnano al primo tiro sempre, sbagliano gol di qualsiasi tipo, prendono pali a ripetizione e capitano errori incredibili dei singoli".