Improta: “Quest’anno non ce n’è per nessuno, il Napoli può vincere anche la Champions”

L’ex centrocampista del Napoli e direttore sportivo, Gianni Improta, è intervenuto ai microfoni di Canale 21

L’ex centrocampista del Napoli e direttore sportivo, Gianni Improta, è intervenuto ai microfoni di Canale 21: “Non era semplice per il Napoli, la Cremonese è una squadra organizzata. Il Napoli va a Cremona e si impone da prima della classe. Quest’anno non ce n’è per nessuno, lo ribadisco per l’ennesima volta. I cinque cambi sono decisivi e sono la grande differenza tra il Napoli dell’anno scorso e di quest’anno. E poi aggiungi che stiamo giocando senza un certo Osimhen, ed è tutto dire. Eravamo preoccupati che il Napoli potesse perdere punti con le cosiddette piccole, ora invece ci preoccupiamo degli scontro diretti. Io non sono d’accordo perchè gli scontri diretti in Italia non possono impaurire il Napoli. Io non mi preoccupo affatto e aggiungo che il Napoli può vincere anche la Champions”.