Improta si sbilancia: “Il Napoli arriverà in finale di Champions”

Gianni Improta è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

A parte tutto, ho avuto il piacere di giocare nel torneo anglo-italiano contro Best, Kvara me lo ricorda molto. Ma devo dire che il georgiano somiglia molto anche a Claudio Sala, questo ragazzo sta facendo cose incredibili: la grandezza sua e di Kim è stata nell’essersi inseriti d’incanto in un contesto collaudato portando fisicità e qualità, vediamo fare loro certe cose alle quali non eravamo abituati.

Spalletti del resto conosce le caratteristiche dei suoi giocatori, lui migliora i singoli ed ha avuto anche l’input da parte degli addetti ai lavori a sbagliare di meno. Luciano sta dimostrando di essere uno dei più bravi allenatori in Europa.

In Champions gli azzurri sono ad un passo dalla storia e come li abbiamo visti concentrati con l’Atalanta, altrettanto li vedremo mercoledì. Se mettono la stessa intensità ci sarà una goleada, quando è in giornata il Napoli non ce n’è per nessuno. Dico di più: il Napoli arriva fino in fondo, vediamo in finale che succede. L’unica cosa che posso dire è ai tifosi: si chiariscano con la società, stiamo vivendo un’annata strepitosa, mettiamo da parte certe diatribe, il nostro calcio è stato sempre diverso dalle altre.

Questo è il Napoli più forte di sempre? Oggi ci sono più momenti tattici e fisici, questo Napoli e quello di Diego sono due squadroni certamente, questo qui forse è stato perfezionato come sistema di gioco, è il calcio che cambia e ti fa fare certe cose, ma chi faceva parte di quel Napoli era incredibile”.