Improta: "Spalletti ci ha messo un po’ di tempo, ma ha trovato la formula giusta”

L’ex azzurro Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, partendo dallo striscione contro Napoli dei veronesi: “Domenica ho detto che i tifosi napoletani ringraziavano per quei numeri, perché corrispondevano al numero di telefono di Giuletta. Dobbiamo metterla sull’ironia, parlarne di meno per non dare troppa visibilità ma allo stesso tempo dare punizioni esemplari.

Anguissa? Purtroppo tra Coppa d’Africa e infortuni ci aveva un po’ abbandonati, invece contro il Verona ha dimostrato tutto il suo peso specifico che ha nel centrocampo del Napoli.

Centrocampo a tre? Ho sempre sostenuto che quando giochi a tre devi avere due incontristi come Lobotka e Anguissa e uno che sa dare del tu al pallone come Fabian. Lo spagnolo non è al 100% per quanto riguarda la condizione, ma ha sempre un piede buono che ti fa ripartire le azioni offensive. Spalletti ci ha impiegato un po’ di tempo, ma credo che abbia trovato la formula giusta”.