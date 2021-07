Improta su Insigne: "Ho la sensazione che possa finire al Psg"

Nel corso di 'Tutti in Ritiro' su Canale 21, è intervenuto il dirigente sportivo Gianni Improta, ex calciatore del Napoli: "Ho una piccola sensazione, se Insigne non riesce a rinnovare col Napoli potrebbe finire al Paris Saint Germain. Lì ci sarebbero i suoi compagni di Nazionale campioni d'Europa, Verratti e Donnarumma, che parleranno con chi di dovere. Sono dell'avviso che questo potrebbe anche verificarsi".