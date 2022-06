"In A Di Maria come Maradona", Cesarano replica a Buffon: "Qui si sfiora la bestemmia..."

Gianluigi Buffon ha detto che "in Serie A Di Maria sarebbe come Maradona". E le parole hanno trovato la replica di Rino Cesarano

Gianluigi Buffon ha detto che "in Serie A Di Maria sarebbe come Maradona". E le parole hanno trovato la replica di Rino Cesarano, firma storica del giornalismo napoletano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "I portieri sono un po' matti, di natura. Si sfiora la bestemmia con queste parole. Forse voleva dire nel modo in cui inciderebbe sulla squadra, ma mi pare quasi una frase blasfema. Siamo al 20 giugno, bisogna stare calmi. L'Inter spende delle cifre esagerate per i prestiti, ma dove vogliamo arrivare?".