Incocciati: "+18 merito del Napoli al 95%, finalmente prevalgono le qualità tecniche"

"Milan-Atalanta di ieri, per esempio, non è stata gara di calcio ma è stata una sfida tra bisonti".

Beppe Incocciati, ex attaccante di Napoli e Milan, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Osimhen? A Dimaro si vedeva già la sua stoffa, la sua capacità di non perdere di vista la porta, non sono stupito dalla sua crescita, ha una marcia in più e ha una cattiveria nell’attaccare che è speciale. Io sono molto felice della quasi certa vittoria del Napoli, a me interessa però ulteriormente sottolineare che il distacco di 18 punti è figlio al 95% dei meriti azzurri e solo al 5% del demerito altrui. Questa distanza così ampia è inoltre semplicemente frutto del bel gioco, il Napoli dimostra a tutta l’Europa che non bastano le capacità fisiche, ma l’essenza di questo gioco sono le qualità tecniche, la capacità di dare del tu al pallone.