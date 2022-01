Incocciati: “Campionato riaperto, ma gare con Spezia ed Empoli non devono togliere punti”

Giuseppe Incocciati, opinionista ed ex giocatore azzurro, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Bologna-Napoli: “Quella di ieri è stata una bella vittoria, sia per quello che riguarda la prestazione che riguarda il risultato. Vero che il Bologna aveva problemi di organico però il Napoli è stato molto brillante. Certo che guardando il Milan che cade in casa, l’Inter che pareggia, insomma il campionato mi sembra abbondantemente riaperto. Inevitabilmente si passa anche attraverso il fatto che bisogna saper gestire meglio gli impegni che sulla carta sono più semplici di altri.

Partite come quelle con lo Spezia e l’Empoli non devono assolutamente portare via punti. Quando sei più forte degli altri lo devi dimostrare sul campo. Questa squadra può fare senza dubbio un grande finale di campionato, giocatori che hanno abilità come quelli del Napoli però non possono permettersi di fare 3 partite si e 4 no, devi sempre mettere sul campo le tue armi migliori.”