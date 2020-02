Incocciati critico: "Col Barça atteggiamento remissivo, il Napoli doveva azzardare di più"

Beppe Incocciati, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli ha il dovere di tenere la concentrazione alta in campionato, che determinerà il futuro dei prossimi anni di questa società. Il Toro al momento è ferito, ma come tale va affrontato con le dovute precauzione. Non è facile affrontarlo in questo momento. Contro il Barcellona avrei preferito vedere una gara un po' più spregiudicata, aperta. Considerato il valore dell'avversario e la partita in casa, se il Napoli avesse azzardato qualcosa in più forse avrebbe avuto maggiori possibilità di vincere. Atteggiamento abbastanza remissivo".