Incocciati critico: “Nel Napoli troppe turbolenze che non portano mai buone cose"

A intervenire nel corso del pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati.

Milan, potrebbe arrivare anche Florenzi:

"A Parigi ha fatto un buon campionato. Calabria però lo scorso campionato ha fatto bene, l'ingresso di Florenzi mi fa pensare che giochi al suo posto e non alto. Col 4-2-3-1 potrebbe giocare alto ma ci sono altri in quel ruolo di esterno".

Si può sopperire alla perdita di Calhanoglu?

"Aveva raggiunto un livello di certezze notevoli. Era diventato un punto di riferimento nel gioco di Pioli. L'importante è avere giocatori che sappiano dominare il gioco e saltare l'uomo. Il turco ha lasciato il Milan, dove c'erano molte certezze. Ora non avere più lui non ti dà la certezza di poter lottare per lo Scudetto".

Siamo a 10 giorni dall'inizio del campionato. Perché non si considera tra le favorite anche il Milan?

"Nonostante tutto, deve ancora guadagnarsi una certa attenzione. In questo momento ci sono altre squadre che hanno più forza. Vedi la Juventus ma soprattutto l'Atalanta, che è pronta per fare l'impresa. Il Milan è lì, che se la batte con qualche dubbio. Vedremo se Pioli opterà per il 4-2-3-1 davvero, se Diaz sarà determinante nel ruolo di Calhanoglu. C'è qualche dubbio, è una forza importante ma non al livello delle altre".

E' più pronto il Napoli?

"Ci sono troppe turbolenze, che non portano mai buone cose. Lo vediamo con la vicenda Insigne, tenerlo appeso al filo non fa altro che disturbare l'ambiente. Il Napoli deve ancora crescere in personalità e nei rapporti squadra-società".