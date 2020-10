Incocciati: "Diego e il Napoli sono una storia che nessuno mai potrà cancellare"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex attaccante del Napoli, Beppe Incocciati: "Credo che il Napoli abbia tutto l’occorrente per poter concorrere per lo Scudetto".

Osimhen? E’ complementare con le caratteristiche degli altri, mancava un uomo come lui nel Napoli. Anche se non è ancora così presente a livello realizzativo, ho la massima fiducia in questo ragazzo che innalza ancora di più il livello degli azzurri.

Lozano? Col 4-2-3-1 c’è lo spazio per tutti davanti. L’anno scorso ha avuto problematiche di infortuni e ambientamento, ora ha la fiducia di Gattuso. Ha qualità eccellenti, lo ritengo un giocatore di alto profilo.

Bakayoko? E’ un elemento importantissimo per disciplina, posizione e fisicità. Il Napoli aveva bisogno di un corazziere in quella posizione, era l’uomo che serviva al centrocampo per essere di sostegno ai quattro davanti.

Maradona? Ho avuto la fortuna di appartenere ad un calcio che non torna più, quello che c'era in Italia in quel periodo. Ho avuto l’opportunità di giocare col più grande, è stato per me un dono e spero di essere stato all’altezza della situazione. Diego è stato una pietra miliare indelebile che resterà per sempre nella storia. In quegli anni il Napoli era una squadra vincente grazie a lui, a tutti quelli che gli sono stati vicini e al pubblico. E’ una storia che nessuno mai potrà cancellare, mi emoziono a ricordare quei momenti".