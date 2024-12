Incocciati: "Fossi in Raspadori non fuggirei, il Napoli se lo tenga con le unghie e con i denti"

Giuseppe Incocciati, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku va sfruttato in profondità, i goal sono venuti sfruttando questa soluzione qui. Guarda caso poi Lukaku non ha più giocato spalle alla porta, ma sempre guardando la porta avversaria. In occasione del goal è stato straordinario.

Raspadori? Io lo terrei con le unghie e i denti, se fossi in lui non fuggirei. Cercherei, se fossi in lui, di ritagliarmi un posto in una squadra importante”.