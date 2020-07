Incocciati: "Il Napoli dovrà sfruttare le occasioni contro il Barça, bisogna giocare a viso aperto"

Beppe Incocciati, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Barcellona? Il Napoli si giocherà le sue carte, tenendo presente che il Barcellona è una squadra di grandissimo spessore, in Liga ha realizzato 80 gol, una macchina da guerra in ambito realizzativo. Il Napoli dovrà essere bravo a sfruttare quelle occasioni in ripartenza che il Barcellona concederà. Bisognerà giocarsela anche a viso aperto, non abbassarsi troppo".