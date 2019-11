Incocciati: "Napoli e Milan hanno problematiche simili, ma gli azzurri hanno più soluzioni"

Nel week end si affronteranno Napoli e Milan. Beppe Incocciati, doppio ex di turno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentato proprio quelle che sarà la sfida tra le sue ex squadre: "Non vedo benissimo il Milan, ha delle problematiche simili a quelle del Napoli per quanto riguarda le prestazioni, ma il Napoli ha più soluzioni per risolvere i problemi".