Incocciati: "Napoli-Milan match indicativo, un aspetto può fare la differenza..."

Beppe Incocciati, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli-Milan sarà indicativa per le zone alte della classifica. Il Napoli è una delle migliori difese del campionato benché Gattuso utilizzi tanti calciatori offensiva. La gara del San Paolo sarà interessante per capire se queste due squadre possono avere la convinzione necessaria per puntare direttamente allo scudetto. Io vedo un Napoli motivato e questo potrebbe fare la differenza".