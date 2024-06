Incocciati pessimista sul binomio Conte-Napoli: "Con Ancelotti non si arrivò lontano..."

Giuseppe Incocciati, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Giuseppe Incocciati, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non sono convinto che Kvaratskhelia e Raspadori possano essere funzionali a giocare insieme ad un attaccante come Lukaku, in fondo sono abituati ad un centravanti come Osimhen. Siamo in una fase interlocutoria, rimane la curiosità di capire quali sono le sinergie tra Conte e le prospettive della società.

I nomi che emergono non danno molto entusiasmo, ma peggio di ciò che è stato fatto quest’anno non si può fare. Anni fa fu preso Ancelotti e non si raccolse più di tanto, ma sono certo che il Napoli farà un’ottima campagna acquisti e tornerà protagonista. Bisogna aspettare ancora un po’ per dare un vero e proprio giudizio”.