Incocciati sul duello Napoli-Milan: “Sembra di essere tornati indietro nel tempo”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto Beppe Incocciati, opinionista ed ex giocatore azzurro che ha parlato del duello Napoli-Milan: “Entrambe le squadre stanno facendo molto bene in questo inizio di campionato. Sembra di essere tornati indietro nel tempo. Hanno gli stessi punti e mi auguro che questo duello continui fino alla fine. Juventus ed Atalanta si riprenderanno, ma Napoli e Milan meritano il primo posto”.