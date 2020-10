Incredibile, Preziosi ignora il suo focolaio ed attacca ADL: “Ha contattato la ASL, noi no!"

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Radio Capital, soffermandosi anche sul caso legato al match non disputato tra Juventus e Napoli: "Quando sono stati contagiati Perin e l’altro giocatore il protocollo prevedeva che, se avessimo avuto più di 10 positivi, avremmo potuto chiedere sospensione, quindi no”.

Perciò lei dice che De Laurentis ha contattato la Asl e non il contrario?

“Sembra così, è stato il Napoli a contattare la Asl”.

Non voleva giocare la partita?

“Non me lo faccia dire, è qualcosa che si intuisce, è evidente che noi non l’abbiamo contattata la Asl con due positivi e abbiamo giocato”.

Perché non volevano giocare? Perché Elmas e Zielinski fuori rosa erano un problema?

“Bella domanda. Sarebbe bello saperlo da De Laurentis”.