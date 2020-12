Infortunio Mertens, De Nicola: "Una volta mi ha stupito, non mi sorprenderebbe un recupero veloce"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale della Ssc Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'infortunio di Mertens: "Bisogna fare una diagnosi si precisione e certezza, è importante per impostare il programma riabilitativo, i tempi, e perchè bisogna essere super sicuri di quello che si fa. Queste sono macchine di formula uno e non si più sbagliare. Fuori un mese e mezzo? Mertens mi ha meravigliato più di una volta. Ebbe una distorsione molto brutta, una caviglia gonfia, in una settimana ha recuperato. Conta anche la capacità del giocatore stesso, non mi meraviglierei se lo vedessi presto in campo. Osimhen? Ci sarebbe bisogno del suo ritorno e di quelli di Mertens".