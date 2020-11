Infortunio Osimhen, De Nicola: "Risonanza fondamentale, in un caso rischia mesi di stop..."

Alfonso De Nicola, ex medico legale della Ssc Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Osimhen con la spalla lussata? Se è la prima volta bisogna vedere che danni ha fatto, se c'è una triade l'intervento chirurgico è d'obbligo e possono volerci mesi. Se è una sub lussazione, come sembra che sia, la cosa è diversa. La risonanza è fondamentale per capire se ci sono stati danni a tutto il sistema della spalla".