Inglese: "Con Kou e Manolas sarà dura per tutti. Ancelotti straordinario, giusti i 25 mln spesi per acquistarmi"

“Ho deciso di tornare perché l’anno scorso mi sono trovato bene, perché ho legato con l’ambiente e con i tifosi, con cui si è instaurato un rapporto speciale, e perché qui c’è D’Aversa: le sue idee sono funzionali al mio modo di giocare, mi valorizzano”. Così Roberto Inglese, passato per circa 25 milioni dal Napoli al Parma: “Sento di dover valere quella cifra. Ma non è un problema: maggiore responsabilità, maggiore impegno”, dice in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Sul campionato: “Più equilibrato al vertice. A parte la Juve, c’è il Napoli di Ancelotti e l’Inter ha preso un allenatore come Conte che è una garanzia perché sa dare mentalità e motivazioni. E anche nel gruppo delle medio-piccole si è alzato il livello”.

Curiosità di vedere qualche giocatore in particolare? “La coppia Manolas-Koulibaly dev’essere fantastica: passare da lì non sarà semplice per nessuno”.

Su Ancelotti: “Ha vinto tutto e dappertutto, e tutti i suoi giocatori ne parlano bene. L’uomo è straordinario. Umile, disponibile, una parola buona per tutti”.