Inler non dimentica Napoli: "Intensità unica, mai nessuno mi ha amato così"

Gokhan Inler, ex centrocampista azzurro, è tornato in Turchia, all'İstanbul Başakşehir. Ma non dimentica di certo i suoi anni napoletani. Lo svizzero ne ha parlato al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli è bellissima. Io sono cresciuto lì, ho tanti amici lì e mi piace tantissimo. L'amore che ho avuto lì non l'ho avuto da nessun'altra parte. Ogni giorno ero con i tifosi, che sono diventati amici, e mi hanno dato tantissimo. Anche qui in Turchia la tifoseria è molto calorosa, ma a Napoli avevo un contatto più intenso con il tifoso. Altrove non l'ho mai avuto".