Insigne a Osimhen: “Pensaci bene, le emozioni vissute a Napoli non le trovi altrove”

Nel corso dell'intervista rilasciata oggi a Sky, Lorenzo Insigne si è rivolto anche al suo ex compagno di squadra Victor Osimhen: “A Victor (Osimhen, ndr) l'unica cosa che direi è di pensarci bene prima di andare via da Napoli, perché penso che le emozioni che ha vissuto l'anno scorso qua non si possono vivere dalle altre parti. Se vinci uno scudetto a Napoli è diverso che vincerlo con un'altra maglia.

Sicuramente lui saprà fare una scelta giusta per lui, io spero che rimarrà qui ancora tanti anni perché è un giocatore fortissimo. E spero che anche la società se deve fare uno sforzo è giusto che lo faccia, perché attaccanti così forti in Europa non ce ne sono".