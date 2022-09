Insigne ammette: "Mi manca Napoli, ma non mi pento della scelta"

"Se vado via da Toronto lo farò solo per tornare a Napoli“ dice Lorenzo insigne, attaccante del Toronto, ai microfoni di Dazn

"Se vado via da Toronto lo farò solo per tornare a Napoli“ dice Lorenzo insigne, attaccante del Toronto, ai microfoni di Dazn, in uno speciale dedicato ai tre italiani, lui, Bernardeschi e Criscito, che questa estate si sono trasferiti in Canada.

Insigne dice: "Mi manca giocare con la maglia del Napoli, ma ho fatto la mia scelta e non me ne pento. Sono il primo tifoso e Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Ora sto qui e penso a stare bene".