Insigne Jr.: "Lorenzo per me un idolo, è tra i migliori! Come potrei provare invidia?"

“I paragoni con Lorenzo? Non mi pesano. Lui è un idolo per me. Parliamo di uno dei più forti in circolazione: come potrei provare invidia?”. Parla così ai microfoni d La Gazzetta dello Sport Roberto Insigne, attaccante del Benevento che parla del momento attuale del calcioo: “Con Inzaghi non si molla mai. Ci ha trasmesso qualcosa fin dal primo giorno, ha una marcia in più. E’ anche un martello, scrive tutti i giorni su Whatsapp per sapere come va, cosa facciamo, come ci alleniamo. Sa cosa ci ha detto dopo l’unica sconfitta, 4-0 a Pescara? ‘Ora al ritorno dobbiamo vincere con lo stesso scarto o di più’ Visto com’è finita?”